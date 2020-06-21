Взрыв на Позняках: полиция предполагает взрывное устройство
Взрыв газа или подрыв взрывного устройства – такие версии ЧП на Позняках в Киеве рассматривает полиция.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
"Рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство", – сказал Аваков.
Образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.
"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", – сказал он.
Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее писал Фокус:
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