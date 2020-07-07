Зеленский признался в нарушении антикоррупционного законодательства

Президент Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства – не предоставил сведений о существенных изменениях имущества.

В 2019 году его семья государства получила средства от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Стоимость этих операций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

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Президент отметил, что готов нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 19 июня суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд. Тот должен будет разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, который является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

Административный протокол на Зеленского был составлен за возможное нарушение карантина, когда он во время рабочей поездки пил со спутниками кофе внутри кафе в Хмельницком.