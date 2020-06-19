Помешала неприкосновенность: Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина в кафе

Суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд Украины. Такое решение 19 июня объявил судья Андрей Мисинкевич.

Об этом пишет hromadske.

Верховный суд должен будет разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, который является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

Административный протокол на Зеленского был составлен за возможное нарушение карантина, когда он во время рабочей поездки пил со спутниками кофе внутри кафе в Хмельницком.

Суд оштрафовал бывших вместе с Зеленским главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина на 17 000 грн каждого, также они должны уплатить по 400 грн судебного сбора.

Как ранее сообщал Фокус:

3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой.

Зеленский подтвердил, что приходил в кафе с проверкой, но добавил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.