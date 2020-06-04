Зеленский зашел в кафе в Хмельницком с проверкой, карантин не нарушал, – Ляшко
По словам главного санврача, президент решил лично убедиться, что заведения общепита готовы принимать посетителей после смягчения карантина
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о походе президента Украины Владимира Зеленского в кафе в Хмельницком. По словам главного санврача, это не было нарушением карантина.
Об этом сообщает LB.ua.
"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – сказал Ляшко.
По его словам, персонал работал в масках и перчатках и придерживался всех правил.
"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать – если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешено открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов, но с оговоркой, что за столом должно быть не более четырех человек (не включая детей до 14 лет)