Зеленский зашел в кафе в Хмельницком с проверкой, карантин не нарушал, – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о походе президента Украины Владимира Зеленского в кафе в Хмельницком. По словам главного санврача, это не было нарушением карантина.

Об этом сообщает LB.ua.

"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – сказал Ляшко.

По его словам, персонал работал в масках и перчатках и придерживался всех правил.

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать – если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков", – сказал он.

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