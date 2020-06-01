Зеленскому выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком

Президенту грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина. Об этом он сказал в среду, 10 июня, во время посещения областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове.

Событие транслировал Офис президента в Facebook.

"Можно снять маску? А то будет так, как на Хмельниччине – выпишут мне штраф и, в принципе, правильно сделали", – сказал президент.

В пресс-службе президента это подтвердили, сообщает Канал 24.

"Все так. Составили протокол за административное нарушение", – сообщила глава пресс-службы Зеленского Ирина Победоносцева.

Сумму штрафа не уточнили. Однако общеизвестно, что штраф за нарушение карантинных требований составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

"Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – сказал Ляшко.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешено открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.