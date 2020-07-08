Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина, – Кличко

Учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно – до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", – сказал Кличко.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.