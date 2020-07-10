Заставить молчать. Как власть хочет взять СМИ под свой контроль

Игорь Розкладай, один из разработчиков законопроекта, главный эксперт по вопросам медийного права Института демократии и верховенства права, нынешнюю ситуацию в медиапространстве называет анархией. Уверен, что побороть ее могут только "четкие правила регулирования того, что раньше либо не регулировалось, либо регулировалось плохо". Именно поэтому под действие закона подпадут интернет-СМИ. Причем не только классические в виде информагентств или новостных сайтов, но Facebook, YouTube, даже визуальные онлайн-сервисы типа Netflix. Каждого, кто "регулярно распространяет информацию в текстовой, аудио-, визуальной или другой форме в электронном виде на собственном сайте или странице в соцсетях интернета" будут считать онлайн-медиа. Розкладай уверяет, что государство не интересуют сайты с фигурками лего или макраме, но если вы, скажем, онлайн-блогер, то ответственность придётся нести такую же, как и крупному телеканалу.

"Функцию регулятора медийного рынка хотят возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Но это политически ангажированный орган. Все предыдущие власти часто использовали его для давления на ТВ и радио" Сергей Томиленко, глава Союза журналистов Украины

Онлайн-медиа могут не регистрироваться как СМИ, но если они предоставляют платные услуги вроде подписки, то регистрация необходима. Это правило распространяется и на печатные СМИ. А вот цифровым радиостанциям и телевидению необходимо будет получить лицензию. Они, кроме того, обязаны будут указать конечных бенефициаров, а также источники финансирования. Установят и антимонопольный лимит: одному физическому или юрлицу запретят контролировать более 35% от общего объема медиарынка телевидения и радиовещания (для сравнения, в США монопольные ограничения — 5%) и 5% от общего количества зарегистрированных печатных СМИ. Это значит, что на рынке медиа сохранится олигархический статус-кво.

Нормы языковой политики медиа "переехали" в новый законопроект из старого законодательства без изменений: 90% контента общенациональных теле- и радиоканалов и 80% региональных вещателей с 7 до 22 часов должны быть на украинском языке. Для телеканалов и радиостанций, которые, согласно лицензии, могут вести трансляцию на языке коренных народов Украины, доля украиноязычного контента не должна быть меньше 75%. Использование других языков в фильмах разрешается на уровне не более чем 10%, субтитры и дубляж русскоязычного видеоконтента на государственном языке обязательны.

Отдельный раздел законопроекта посвящен противодействию информационным атакам страны-агрессора. YouTube, Facebook, Instagram и прочие провайдеры публичного доступа обязаны будут контролировать безопасность детского контента.

Не нужно будет согласовывать интервью с чиновником или политиком перед публикацией: что сказал — то сказал. Интервьюируемый также не сможет запретить публиковать материал.

Всесильный регулятор

Критики законопроекта указывают на размытость его формулировок, что позволит Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, на которого возложат функции контроля СМИ, без конца их кошмарить. "Например, чтобы определить, являюсь ли я онлайн-медиа, авторы законопроекта предлагают включать критическое мышление, чтобы отличить мысли настоящих специалистов от диванных экспертов. Это, простите, как? Закон должен давать четкие определения и процедуры, а нам предлагают нечто, что откроет возможность для власти в ручном режиме управлять медиа", — комментирует Татьяна Котюжинская, глава правления Национальной ассоциации украинских медиа. Она уверена, что с помощью предлагаемого законопроекта любое медиа можно закрыть в течение суток.

Для этого разработали жесткие санкции. Например, печатные СМИ за незначительное нарушение могут оштрафовать до 118 тыс. грн, за грубое — до 354 тыс. Вилка штрафов для онлайн-медиа — 5–24 тыс. грн. Злостных нарушителей предлагают лишать регистрации или лицензии. "Обжалование в суде решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания может занять полгода и больше. В это время медиа не смогут выходить. А пока продолжается суд, по просьбе регулятора правоохранительные органы — будь то полиция или СБУ — будут проводить проверки. Тем самым власть почистит рынок, который, как она выражается, "слишком перегрет". В таких условиях медиа проще закрыться", — считает Татьяна Котюжинская.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК. Некоторым СМИ после принятия закона проще будет закрыться

С теми полномочиями, которыми хотят наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, журналисты этот орган уже окрестили полицейским для медиа. Авторы законопроекта дают Нацсовету практически чрезвычайные полномочия с раздутым штатом сотрудников и бюджетом, почти как у МВД. Объясняют это тем, что Нацсовет не должен быть конторой для выдачи лицензий.

Однако большие полномочия создают большие риски. К примеру, избирательный подход к проверкам, когда их жертвами традиционно становятся критикующие власть медиа. "Ключевая проблема — предложенный законопроект не решает вопрос деполитизации Нацсовета и его независимости от разных влияний, как со стороны власти, так и со стороны индустрии", — считает Диана Дуцик, исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации. Несостоятельность законопроекта она видит и в том, чем предлагают заниматься Нацсовету. Ведь в 58-й статье Конституции предмет деятельности этого органа записан предельно четко: телевидение и радиовещание. Никаких интернет-СМИ, печатных медиа или блогеров там нет. Более того, о необходимости регулирования прессы и блогеров ничего не говорится и в Директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, на которую ссылаются авторы законопроекта. Выглядит так, что под видом Договора об ассоциации с ЕС и стандартов Совета Европы власть пытается установить полный контроль над информационным пространством.

Обязательное тестирование

В отличие от США, где первая поправка к конституции запрещает Конгрессу и законодательным собраниям штатов принимать законы, ущемляющие свободу слова и печати, украинская власть пишет законы под себя. Нетерпимость новой власти к независимому мнению настолько высока, что те готовы ввести запреты, игнорируя 34-ю статью Основного Закона.

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"В новом законопроекте сохраняется идея установления мегаконтроля над всеми медиа. Функцию регулятора предлагается возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это политически ангажированный орган, где половину состава назначают представители политических партий Верховной Рады, а вторую половину — президент, — заявляет Сергей Томиленко, глава Союза журналистов Украины. — В Нацсовете нет ни одного представителя непосредственно от медиа или защитников свободы слова. Поэтому он больше ориентирован на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем кнутом, который все предыдущие власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот кнут хотят распространить на все без исключения медиа. Это недопустимо!"

1 июля профильный парламентский комитет рекомендовал законопроект о медиа к рассмотрению парламентом. Реакцией медиасообщества стало открытое обращение к президенту не подписывать закон в случае его принятия в нынешнем виде. Эксперты прогнозируют, что законопроект включат в повестку сессии еще до летних каникул депутатов. Тогда же "слуги народа" попытаются принять его в первом чтении, чтобы осенью проголосовать окончательно. Дедлайн — местные выборы, на которых, по всей видимости, власть и хочет опробовать новую схему контроля журналистов и блогеров.