Сами виноваты. Как в Раде обсудили причины взрыва дома на Позняках

Взрыв в многоквартирном доме на Позняках, по предварительной версии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, произошел из-за утечки газа. Точная причина будет озвучена уже после изучения всех обстоятельств.

По словам Павла Афанасьева, заместителя директора Департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций аппарата ГСЧС, начиная с 1997 года, в Украине зарегистрировано 99 чрезвычайных случаев, связанных со взрывом бытового газа в жилом доме такого уровня. Всего погибли 197 человек и 700 пострадали. Одна из главных причин взрывов – нарушение установки и эксплуатации газового оборудования.

Большинство присутствующих на заседании представителей госслужб сошлись во в мнении, что жильцы дома на Позняках сами должны следить за исправностью газового оборудования.

"Нормативными документами предусмотрено что именно собственники несут ответственность за техническое состояние газового оборудования и его эксплуатацию. Наша служба не совершает надзор газового оборудования собственников домов. Мы проводим расследования, если была авария и составляем акты", – заявил Василий Лисовик, начальник отдела надзора на производстве и объектах повышенной опасности Государственной службы труда.

С 2015 года после внесений ряда изменений в закон "О ЖКХ" за техническое обслуживание домов стали отвечать сами жильцы: или через ОСМД, или заключая "коллективный" договор и выбирая исполнителя работ по обслуживанию внутридомовых сетей.

При этом у дома на Позняка такой договор с Киевгазом отсутствует. Таким образом, ответственность за исправность газового оборудования, согласно законодательству, должны были нести сами жильцы дома.

"Почему у дома не было договора на обслуживание? Для этого сначала нужно выбрать управителя, а этого или не делают вовсе или делают очень медленно, люди пассивно к этому относятся. В Киеве на сегодняшний день всего 44 дома выбрали управителей. Надо внедрять практику жилищно-коммунальной инспекции, должен быть орган, который будет контролировать безопасное функционирование жилых домов", – высказался Иван Пастухов, первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Представитель Киевгаза, главный инженер Андрей Лях, также прокомментировал версию, что ко взрыву могут быть причастны сотрудники компании, которые незадолго до трагедии проводили замену газовых счетчиков. По его словам, это всего лишь стечение обстоятельств.

"Мы выполняем снятие счетчиков на проверку регулярно, ежегодно, ежемесячно и ежедневно. И в этот месяц, июнь, мы сняли в Киеве на проверку более 1000 счетчиков, а за период 2020 года – почти 6000 счетчиков", – отметил он.

Замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцянивская констатировала, что эксперты сошлись во мнении, что во взрыве дома виноваты сами его жильцы. При этом она отметила, что такая ситуация стала возможной из-за неcовершенства законодательства.

"Выслушав каждого из нас, можно прийти к выводу – никто не виноват в случившемся. Виноваты совладельцы этого разрушенного дома. Да, в действующем законе "О ЖКХ" сказано, что за техническое обслуживание и внутренний ремонт дома отвечает субъект, выбранный совладельцами дома. Но вместе с тем у нас имеется огромный ком неурегулированных вопросов министерствами, который приводит к тому, что сегодня вот такое происходит с жилым фондом", – отметила она.

Чиновница упомянула и новый законопроект №2458, уже принятый в первом чтении. Его задача исправить положение в тех домах, которые не организованы в ОСМД, и обязать оператора ГРС заключать индивидуальные договоры с жильцами. По ее словам, "газоснабжающие компании, при отсутствии четких предписаний законодательства об их обязанности обеспечивать обслуживание, или отказывались от его осуществления, или навязывали кабальные условия договоров". При этом стоимость обслуживания будет распределяться пропорционально между всеми подписавшими договор потребителями.

Напомним, 21 июня в Киеве в доме по адресу Крушельницкая, 1/5 прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, еще 40 – пострадали. Под завалами погибли три мужчины и две женщины. Пострадавшую в результате взрыва секцию дома столичные власти планируют снести. Жильцам, которые лишились квартир, президент Владимир Зеленский пообещал в скором времени предоставить новое жилье. 25 июня он уже вручил ключи от первых 12 квартир.