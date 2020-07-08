Укрзализныця установит на вокзалах Киева системы для скрининга температуры

Укрзализныця установит на Центральном и на Южном вокзалах в Киеве инфракрасные системы скрининга температуры лица.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей за минуту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна – на Южном.

"Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов", – отметил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

По его словам, это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных

Он добавил, что пассажиров с подозрением на инфицирование не будут допускать на объект – охрана им будет рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Кроме того, новые системы способны измерять одновременно температуру людей, находящихся друг от друга на социальной дистанции – от 1 до 5 м.

Укрзализныця уже закупает это оборудование через систему Prozorro. Первую такую систему планируют установить уже в ближайшие недели.

Ранее глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что в Украине может остановиться железная дорога, поскольку члены Набсовета Укрзализныци собираются уйти в отставку и не могут найти нового главу правления. По его словам, одна из причин такой ситуации – низкие зарплаты.