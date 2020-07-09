В Одесской области от коронавируса умер бессимптомный больной, – СМИ

В поселке Лиманка Одесской области от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, у которого болезнь протекала бессимптомно.

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на облгосадминистрацию.

"Он инвалид 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем", – сообщил представитель ОГА.

По его словам, болезнь протекала у него бессимптомно, и он находился на самоизоляции, заразившись, по предварительным данным, от жены.

По состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев коронавируса. В Одесской области всего 2052 заболевших. 863 пациента выздоровели, а 26 – умерли от осложнений.