В Крыму нет проблем с водой для населения, – Данилов

На сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы" Право на власть",

"То, что там нет воды для промышленности – это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина – там обязательно будет украинская вода", – сообщил он..

По его словам, до того времени пока Крым не украинский, подавать туда воду для оккупантов для того, "чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права".

"Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%", – добавил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае необходимости, Украина будет поставлять воду украинцам в Крыму. "Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями, но мы должны это обеспечить. Это наш долг перед украинцами, это важно", – добавил также премьер.