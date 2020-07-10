За десять дней будет разработан план начала нового учебного года, – Степанов

Минздрав занимается определением условий, при которых дети могут начать учиться в обычном режиме, а также правил дистанционного обучения в следующем учебном году.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Особенно 1 сентября, когда дети идут в первые классы. Но COVID-19 вносит свои коррективы, поэтому сейчас в условиях адаптивного карантина, мы разрабатываем механизмы и правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, а при каких – в дистанционном, и как мы можем совместить эти два способа", – сказал он.

По его словам, алгоритмы действий Минздрав разрабатывает совместно с Минобразования. Окончательные решения по обучению должны принять не позднее чем через десять дней.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.