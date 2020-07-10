По заявлениям Коломойского на Порошенко завели четыре новых дела, – адвокаты

8 июля прокуратура фактически отказалась от своего обвинения по одному из дел против Порошенко, сказал на брифинге адвокат Порошенко Игорь Головань. "В тот же вечер генеральный прокурор Венедиктова, как обычно, выступила с видосиком, объясняя причины своего провала и рассказывая о том, что будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины", - сообщил адвокат.

Таким "обчным человеком" оказался Коломойский, заявления которого касаются Приватбанка: якобы Порошенко препятствовал деятельности банка, разглашал банковскую тайну, злоупотреблял положением и отмывал деньги. Адвокат уверен, что перспектив в суде у этих дел нет.

Другой адвокат, Илья Новиков, подчеркнул, что "это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену. Наступает новый этап в развитии всех этих дел". Он связывает этот факт в цепочку с событиями вокруг отставки главы Нацбанка, с судебными процессами по поводу возвращения Приватбанка под контроль Коломойского и близких ему лиц.

Адвокаты не знают, сколько сейчас открытых дел против Порошенко, поскольку их без уведомления защиты закрывают и объединяют. "Давайте считать, что их около 30", – сказал Новиков.

Напомним, 8 июля Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела против Порошенко по продаже "Кузни на Рыбальском".