На остров Змеиный сел пограничный вертолет впервые за 12 лет

Вертолетчики Госпогранслужбы впервые за 12 лет приземлились на отдаленной заставе – острове Змеином в Черном море

Об этом говорится на сайте МВД.

Отмечается, что вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины 9 июля совершил воздушный мониторинг по маршруту Одесса-Территориальное море Украины-остров Змеиный-Вилково-Одесса.

"Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем", – говорится в сообщении.

Во время полета пограничники осмотрели 2400 квадратных километров акватории. Экипажи выполнили четыре посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и три посадки на площадке Вилково.

В итоге два экипажа вертолетов получили допуски для полетов над морем, а модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными.

Теперь пограничники при необходимости смогут провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал или провести медицинскую эвакуацию.

В 2016 году пограничники Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы провели совместные с подразделениями ВМС Украины учения для обеспечения охраны морской границы в случае осложнения обстановки вокруг острова Змеиный.

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