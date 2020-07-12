Статистика коронавируса в Украине на 12 июля: число зараженных за сутки снизилось до 678 человек
В Украине, по состоянию на 12 июля, заразились коронавирусом 678 человек (сутками ранее – 800), 11 человек умерли, а еще 457 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших – 26 118.
Также на данный момент всего болеют коронавирусом 26 020 украинцев, а подозрения на COVID-19 у 101 434 человек.
Наибольший суточный прирос случаев коронавируса был зафиксирован во Львовской области – 121 случай, а в Киеве за сутки было обнаружено 67 заболевших.
Статистика по регионам:
- Львовская область – заболевших 7 003 (121 за сутки);
- Киев – 6 182 (67);
- Черновицкая – 5 140 (23);
- Ровенская – 4 598 (78);
- Закарпатская – 3 909 (67);
- Волынская – 3 042 (55);
- Ивано–Франковская – 3 029 (58);
- Киевская – 3 026 (40);
- Харьковская – 2 649 (28);
- Тернопольская – 2 231 (14);
- Одесская – 2 174 (33);
- Винницкая – 2 097 (16);
- Житомирская – 1 532 (11);
- Днепропетровская – 1 144 (4);
- Хмельницкая – 908 (20);
- Донецкая – 759 (1);
- Черкасская – 748 (10);
- Кировоградская – 673 (3);
- Запорожская – 621 (9);
- Черниговская – 607 (13);
- Николаевская – 481 (4);
- Сумская – 340 (3);
- Полтавская – 331 (-);
- Херсонская – 204 (-);
- Луганская – 93 (-).