Статистика коронавируса в Украине на 12 июля: число зараженных за сутки снизилось до 678 человек

В Украине, по состоянию на 12 июля, заразились коронавирусом 678 человек (сутками ранее – 800), 11 человек умерли, а еще 457 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших – 26 118.

Также на данный момент всего болеют коронавирусом 26 020 украинцев, а подозрения на COVID-19 у 101 434 человек.

Наибольший суточный прирос случаев коронавируса был зафиксирован во Львовской области – 121 случай, а в Киеве за сутки было обнаружено 67 заболевших.

Статистика по регионам: