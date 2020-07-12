Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 12 июля: число зараженных за сутки снизилось до 678 человек

Статистика коронавируса в Украине на 12 июля: число зараженных за сутки...

Фото: 112 Украина

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев.

В Украине, по состоянию на 12 июля, заразились коронавирусом 678 человек (сутками ранее – 800), 11 человек умерли, а еще 457 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших – 26 118.

Также на данный момент всего болеют коронавирусом 26 020 украинцев, а подозрения на COVID-19 у 101 434 человек.

Наибольший суточный прирос случаев коронавируса был зафиксирован во Львовской области – 121 случай, а в Киеве за сутки было обнаружено 67 заболевших.

Статистика по регионам:

  • Львовская область –  заболевших 7 003 (121 за сутки);
  • Киев – 6 182 (67);
  • Черновицкая – 5 140 (23);
  • Ровенская – 4 598 (78);
  • Закарпатская – 3 909 (67);
  • Волынская – 3 042 (55);
  • Ивано–Франковская – 3 029 (58);
  • Киевская – 3 026 (40);
  • Харьковская – 2 649 (28);
  • Тернопольская – 2 231 (14);
  • Одесская – 2 174 (33);
  • Винницкая – 2 097 (16);
  • Житомирская – 1 532 (11);
  • Днепропетровская – 1 144 (4);
  • Хмельницкая – 908 (20);
  • Донецкая – 759 (1);
  • Черкасская – 748 (10);
  • Кировоградская – 673 (3);
  • Запорожская – 621 (9);
  • Черниговская – 607 (13);
  • Николаевская – 481 (4);
  • Сумская – 340 (3);
  • Полтавская – 331 (-);
  • Херсонская – 204 (-);
  • Луганская – 93 (-).