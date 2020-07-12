Полтысячи людей без масок: под Киевом закрыли ночной клуб

Под Киевом, в поселке Козин, полиция закрыла ночной клуб из-за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, несмотря на запрет, клуб продолжал работу после 22:00, а также персонал заведения и его посетители находились без средств индивидуальной защиты. Всего таких нарушителей в клубе насчитали более 500 человек.

"Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", – говорится в сообщении.

В результате проверки клуба, правоохранители составили два протокола на администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса – нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Руководству заведения грозит штраф в размере от 34 до 170 тыс. гривен.

Ранее в Киеве закрыли два клуба за нарушение правил карантина. В этих клубах было большое скопление людей и не было средств защиты.