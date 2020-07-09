В Киеве закрыли два клуба за нарушение правил карантина

В Киеве за нарушения карантина приостановили работу два ночных клуба.

Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По словам Рубана, Госпродпотребслужба ежедневно проводит рейды по ночным клубам столицы, и сегодня состоится очередная проверка клубов.

"Рейды по клубам проводятся ежедневно. Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других заведений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля, – ред.) в двух клубах была остановлена деятельность", – заявил он.

Как сказал Рубан, в этих клубах было большое скопление людей, не было средств защиты.

"К сожалению, каждый третий субъект работает с нарушением. Составляется протокол. За эту неделю, за трое суток (по состоянию на 9 июля, – ред.) проверили 476 субъектов. Наложили около 30 штрафных санкций. Это заведения общественного питания, кафе, супермаркеты, парикмахерские", – добавил Рубан.

О работе ночных клубов в нарушение правил карантина сообщалось еще в мае. Несколько из них были оштрафованы. В середине июне также были оштрафованы 16 ночных клубов за нарушение карантина.