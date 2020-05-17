Ночные клубы Киева переполнены и работают с нарушениями правил карантина

2020-05-17 15:21:00

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Журналисты проверили, соблюдаются ли противоэпидемические правила в ночных клубах, открывшихся после смягчения карантина. И обнаружили, что там решение восприняли как отмену любых ограничений

В Киеве со смягчением карантина, впервые за долгое время, начали работать ночные клубы, но не все соблюдают противоэпидемиологические правила. Об этом сообщает ТСН.

Так, парковка возле наиболее дорого ночного клуба в столице, куда часто заглядывают украинские политики и звезды, на выходных была заполнена до отказа. В фойе клуба охранник в маске и перчатках проводил посетителям температурный скрининг. Но в самом клубе люди чаще всего не соблюдают дистанцию, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают совместные селфи, отмечает издание.

В заведении антисептики были лишь у охранников на входе, а также на рецепции, но отсутствовали в уборных клуба. Но менеджер клуба утверждает, что антисептиков в клубе достаточно.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", — говорит Александр Григоренко.

Киев, ночные клубы, карантин

В другом популярном в столице клубе посетителей было намного меньше, также на входе для посетителей предлагался антисептик. Маски для входа были не обязательными, поэтому большая часть людей была без средств защиты от вируса.

Киев, ночной клуб, карантин

Киев, ночной клуб, карантин

В популярном киевском караоке-клубе также было мало посетителей, а официанты без масок и перчаток предлагали воспользоваться бесконтактным меню и маской.

Киев, ночной клуб, карантин

По данным Страны, в Киеве также возобновил работу элитный клуб Queen. Вечеринка там проходила в ночь с 15 на 16 мая. На кадрах из заведения видно, что в клубе были заполнены все столики и танцпол. Большинство гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Отмечается, что несмотря на смягчение карантина, рискнули открыться не более 10% столичных клубов.

К слову, недавний эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте имитировался способ подачи пищи известный, как "шведский стол".

В результате, светящее вещество, которое имитирует вирус, можно было увидеть на еде, сервировочной посуде, тарелках и даже на лицах некоторых участников эксперимента.

А в Южной Корее новая вспышка коронавируса началась среди посетителей гей-клубов. Новая волна заболевания началась с 29-летнего мужчины, который в начале мая посетил гей-клубы и бары в популярном районе Сеула Итхэвон.

Теперь в стране более сотни заболевших в разных частях страны, тысячи контактных лиц и еще тысячи тех, кого невозможно отследить из-за желания представителей ЛГБТ-сообщества сохранять свою анонимность.

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