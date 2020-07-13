Статистика коронавируса в Украине на 13 июля: число зараженных снизилось до 612 человек
В Украине по состоянию на 13 июля, заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Отметим, что суточная заболеваемость снижается третий день подряд.
Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 104, Ровенской области – 99, Закарпатской области – 79, Киеве – 56.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2 122 заболевших (+25 за сутки);
– Волынская область – 3 071 (+29);
– Днепропетровская область – 1 144 (0);
– Донецкая область – 759 (0);
– Житомирская область – 1 542 (+10);
– Закарпатская область – 3 988 (+79);
– Запорожская область – 622 (+1);
– Ивано-Франковская область – 3 071 (+42);
– Кировоградская область – 674 (+1);
– Киев – 6 238 (+56);
– Киевская область – 3 068 (+42);
– Львовская область – 7 107 (+104);
– Луганская область – 93 (0);
– Николаевская область – 482 (+1);
– Одесская область – 2 208 (+34);
– Полтавская область – 334 (+3);
– Ровненская область – 4 697 (+99);
– Сумская область – 341 (+1);
– Тернопольская область – 2 260 (+29);
– Харьковская область – 2 677 (+28);
– Херсонская область – 204 (0);
– Хмельницкая область – 908 (0);
– Черновицкая область – 5 161 (+21);
– Черкасская область – 754 (+6);
– Черниговская область – 608 (+1).
В Украине по состоянию на 12 июля было зафиксировано 678 инфицированных (11 июля – 800), 11 человек умерли, а еще 457 выздоровели.