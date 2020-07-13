Уже во второй лаборатории во Львове вспышка коронавируса

Шесть человек госпитализированы, пятеро отправлены на самоизоляцию, уточняет главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко, передает Zaxid.net.

"Тяжелых" среди попавших в больницу лаборантов нет, их состояние оценивается как средней тяжести. У их коллег коронавирусная болезнь протекала бессимптомно. Заместитель директора центра Олег Когут уточняет, что никто из инфицированных сотрудников лаборатории не проводил отбор проб либо ПЦР-исследования.

Вспышка в лаборатории не единственная: ранее коронавирус был обнаружен у сотрудников городского отдела этого же центра. Две женщины скончались, одна из которых – глава центра.

Под патронатом Львовского областного лабораторного центра Минздрава находятся 6 лабораторий, которые проводят обследования на коронавирус. Из-за большого количества обращений во время пандемии львовскому центру пришлось воспользоваться помощью лабораторий из Киева, Тернополя, Кропивницкого, а также частных клиник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время визита во Львов 22 июня раскритиковал работу лабораторного центра, который, по его словам, не справляется с тестированиями, и объявил об увольнении Романа Павлива, руководившего учреждением с 2017 года.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что в 7 областях Украины по-прежнему нет предпосылок для смягчения карантина. Львовская область в этот список не вошла.