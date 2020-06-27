Во Львове от коронавируса умерла руководитель лабораторного центра

70-летней главе лабцентра диагноз поставили всего за два дня до смерти.

От коронавируса скончалась глава Львовского лабораторного центра Галина Михальчук.

Об этом сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко на своей странице в Facebook 26 июня.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, мамы, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова – Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус", – написала главный эпидемиолог.

Кстати, 70-летней главе лабцентра диагноз поставили всего за два дня до смерти, сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации

"Женщина, 70 лет, умерла 26 июня. Положительный результат, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции, получили 24 июня. Пациентка проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице", – говорится в сообщении.

Местное издание "Високий замок" пишет, что коронавирусом заболели почти все сотрудники городского лабораторного центра.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшие сутки подтвердили 948 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 42 065 человек. Во Львовской области за сутки коронавирусом заразились 209 человек.