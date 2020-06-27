Статистика коронавируса в Украине на 26 июня: 948 новых случаев за сутки

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 42 065 человек. 1110 их них — умерли, 18 701 — выздоровели

За минувшие сутки подтвердили 948 (1109 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 27 июня, заболели 42 065 человек, умерли - 1110 человек, в том числе 24 – за последние сутки (19 сутки назад). Выздоровели 18 701 больных (402 за сутки), 22 254 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (168) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 209. Всего коронавирус в области обнаружили у 5 004 человек. По этому показателю область является антилидером в стране.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Львовская – 5004 заболевших (168 за сутки);

Киев – 4866 (140);

Черновицкая – 4631 (49);

Ровенская – 3475 (111);

Закарпатская – 2640 (93);

Киевская – 2469 (50);

Ивано–Франковская – 2253 (36);

Волынская – 2161 (65);

Харьковская – 20463 (53);

Тернопольская – 1876 (19);

Винницкая – 1811 (23);

Одесская – 1567 (38);

Житомирская – 1371 (5);

Днепропетровская – 1087 (6);

Хмельницкая – 777 (53);

Кировоградская – 642 (2);

Черкасская – 635 (8);

Запорожская – 565 (4);

Черниговская – 519 (5);

Донецкая – 415 (3);

Николаевская – 392 (8);

Полтавская – 309 (5);

Сумская – 287 (3);

Херсонская – 191 (1);

Луганская – 76 (0).

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня в Украине установлен третий подряд антирекорд по числу новых случаев коронавируса – COVID-19 подтвердили у 1109 человек.