Ляшко объяснил рекордный прирост зараженных коронавирусом на Львовщине

За минувшие сутки во Львовской области подтвердили 200 новых случаев коронавируса. По словам главсанврача, это связано с ликвидацей очереди из тестов.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает Офис президента.

"Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных – 200 человек – на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты", – сказано в сообщении.

В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации – 60 человек на 100 тыс. населения.

Как ранее сообщал Фокус: