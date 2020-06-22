Ляшко объяснил рекордный прирост зараженных коронавирусом на Львовщине
За минувшие сутки во Львовской области подтвердили 200 новых случаев коронавируса. По словам главсанврача, это связано с ликвидацей очереди из тестов.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает Офис президента.
"Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных – 200 человек – на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты", – сказано в сообщении.
В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации – 60 человек на 100 тыс. населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самое большое количество заболевших за сутки 20 июня снова зарегистрировали во Львовской области - 101 человкк.
- 18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.