Статистика коронавируса в Украине на 22 июня: количество новых случаев снижается третий день подряд

По состоянию на утро 22 июня в Украине 37 241 человек заразились коронавирусом. Антилидером по общему числу заболевших COVID-19 стал Киев.

За минувшие сутки подтвердили 681 (735 сутки назад) новый случай заболевания. Таким образом, количество новых подтвержденных случаев снижается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

За все время от коронавируса умерли 1012 человека, в том числе 10 – за последние сутки. Выздоровело 16 642 больных (+133 за сутки), 19 587 продолжают болеть.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 569 589, методом ИФА - 128 716.

Всего заболевания подтверждено у 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10 234 лица, подключенные к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27 007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.

Самое большое количество заболевших за сутки (200) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3 980 человек.

По общему количеству заболевших на первое место вышел Киев – 4368 человек.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Киев – 4368 (43 за сутки);

Черновицкая – 4357 заболевших (33);

Львовская – 3980 (200);

Ровенская – 2963 (91);

Киевская – 2236 (28);

Закарпатская – 2188 (39);

Ивано–Франковская – 2056 (41);

Волынская – 1852 (70);

Харьковская – 1811 (6);

Тернопольская – 1728 (40);

Винницкая – 1660 (13);

Одесская – 1304 (38);

Житомирская – 1270 (13);

Днепропетровская – 1042 (0);

Кировоградская – 627 (7);

Хмельницкая – 622 (0);

Черкасская – 603 (0);

Запорожская – 555 (1);

Черниговская – 480 (5);

Донецкая – 362 (0);

Николаевская – 366 (8);

Полтавская – 293 (2);

Сумская – 258 (1);

Херсонская – 188 (2);

Луганская – 72 (0).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июня в Центр поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началf 2020 года поступило 79 847 сообщений.

Как ранее сообщал Фокус: