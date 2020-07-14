Чтобы избежать новосанжарского синдрома: Сорочинская ярмарка-2020 отменена

В 2020 году Сорочинская ярмарка проводиться не будет. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте ярмарки.

Устроители ярмарки зявили, что приняли данное решение, несмотря на то, что эпидситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантин в некоторых регионах смягчается, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине.

"Политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается. Поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", – говорится в заявлении.

Организаторы также сообщили, что "отдельные деструктивные силы начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы".

Чтобы не подвергать опасности гостей и участников ярмарки, мероприятие в этом году проводиться не будет.

Национальная Сорочинская ярмарка проходит в конце августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Ежегодно ярмарку посещает от 500 тысяч до 1 млн человек. В 1999 году Сорочинская ярмарка получила статус национальной.

Гости праздника могут купить здесь изделия народного промысла, современные промышленные товары, продукты питания. В шинках можно отведать блюда традиционной украинской кухни.

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 февраля вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.