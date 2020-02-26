Столкновения в Новых Санжарах: появилось видео кидания камней в автобус
2020-02-26 23:33:34
Окна разбивали женщины
Появилось видео, на котором видно, как забрасывали камнями автобус в Новых Санжарах, перевозивший украинцев и иностранцев после эвакуации из китайского Уханя.
Запись опубликована на Facebook-странице PavlovskyNews.
По информации автора видео, инцидент произошел в нескольких километрах от поселка, так как в самих Новых Санжарах нет железнодорожного переезда.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
"Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары из-за лучшей охраны объекта, заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук.
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