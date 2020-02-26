Столкновения в Новых Санжарах: появилось видео кидания камней в автобус

Окна разбивали женщины

Появилось видео, на котором видно, как забрасывали камнями автобус в Новых Санжарах, перевозивший украинцев и иностранцев после эвакуации из китайского Уханя.

Запись опубликована на Facebook-странице PavlovskyNews.

По информации автора видео, инцидент произошел в нескольких километрах от поселка, так как в самих Новых Санжарах нет железнодорожного переезда.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.