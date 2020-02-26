Столкновения в Новых Санжарах: появилось видео кидания камней в автобус

2020-02-26 23:33:34

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Окна разбивали женщины

Появилось видео, на котором видно, как забрасывали камнями автобус в Новых Санжарах, перевозивший украинцев и иностранцев после эвакуации из китайского Уханя.

Запись опубликована на Facebook-странице PavlovskyNews.

По информации автора видео, инцидент произошел в нескольких километрах от поселка, так как в самих Новых Санжарах нет железнодорожного переезда.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

 

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