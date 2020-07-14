Популярный музыкальный сервис Spotify выходит на украинский рынок

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в Украине с 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо старта в Украине, сегодня Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.

Spotify используют более 286 миллионов человек во всем мире, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium. Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет слушуть музыку без рекламы.

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Украинские пользователи могут перейти на Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за $4,99 в месяц. К тарифу Premium для семьи, который будет стоить $7,99 в месяц, может подключиться до 6 членов семьи.

Напомним, 14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине. 25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.