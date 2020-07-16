Статистика коронавируса в Украине на 16 июля: количество новых случаев держится на высоком уровне

В Украине по состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 56 455 человека. Умерли 1445 больных COVID-19. Выздоровели 28 931 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 197, Киеве – 116 и Ровенской области – 70.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2 221 заболевших (27 за сутки);

– Волынская область – 3 147 (30);

– Днепропетровская область – 1 163 (8);

– Донецкая область – 776 (9);

– Житомирская область – 1 569 (19);

– Закарпатская область – 4 166 (54);

– Запорожская область – 642 (11);

– Ивано-Франковская область – 3 242 (64);

– Кировоградская область – 675 (1);

– Киев – 6 613 (116);

– Киевская область – 3 144 (16);

– Львовская область – 7 622 (197);

– Луганская область – 98 (1);

– Николаевская область – 498 (4);

– Одесская область – 2 375 (61);

– Полтавская область – 343 (6);

– Ровненская область – 4 852 (70);

– Сумская область – 348 (2);

– Тернопольская область – 2 337 (45);

– Харьковская область – 2 845 (58);

– Херсонская область – 206 (1);

– Хмельницкая область – 930 (8);

– Черновицкая область – 5 232 (24);

– Черкасская область – 783 (12);

– Черниговская область – 628 (4).