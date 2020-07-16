УЗ возобновляет продажу билетов на все места в поездах до Киева и в обратном направлении

Укрзализныця будет продавать билеты на все места в поездах дальнего сообщения, которые идут в Киев и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Восстановление полноценной продажи билетов также будет распространяться на транзитные поезда, которые проходят через Киев.

В УЗ говорят, что согласовали продажу билетов в полном объеме с Киевгорадминистрацией.

Также перевозчик напоминает, что по такой же схеме продавать билеты начали на поезда №7/8 Харьков – Одесса (со 2 июня), №81/82 Харьков – Новоалексеевка и №53/54 Днепр – Одесса (с 17 июня), а также №91/92 Одесса – Константиновка (с 29 июня).

К настоящему времени УЗ возобновила курсирование 65 поездов. Это больше половины от того состава, который ходил до карантина.