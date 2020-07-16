"Мова або смерть". Под Радой проходит акция протеста против языкового законопроекта Бужанского
Под стенами Верховной Рады проходит акция протеста против "языкового" законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Об этом сообщает Укринформ.
В руках протестующие держат плакаты с надписями "Руки прочь от украинского языка", "Нет русификации", "Язык – это оружие, "Останови лингвоцид" и пр.
На площади перед Радой также установили сцену, на которой видно плакат с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".
Участники акции протеста требуют не голосовать за проект закона.
Фото: censor.net.ua
Законопроектом №2362 нардеп Бужанский предлагает отстрочить на три года (с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года) вступление в силу норм языкового закона и закона об образовании об обязательном изучение 80% предметов в школах на украинском языке.
Часть нардепов от "Слуги народа" назвали этот законопроект таким, что "вносит раскол в общество". Также депутаты добавили, что не будут голосовать за законопроект.