Пенсии вырастут вдвое. Министр Марина Лазебная — о перспективах пенсионной реформы

Марина Лазебная пришла на госслужбу в 2000 году, и первые ее три года работы в Министерстве экономики, в Управлении социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, совпали с подготовкой масштабной пенсионной реформы в Украине.

Результат этой работы — закон 2004 года, предусматривающий три уровня пенсионной системы: солидарную, обязательную и добровольную накопительную.

КТО ОНА: Министр социальной политики Украины

ПОЧЕМУ ОНА: Отвечает за реализацию пенсионной реформы

Однако вопреки ожиданиям и принятому закону, второй общеобязательный накопительный уровень пенсионной системы в Украине так и не заработал.

Фокусу Марина Лазебная рассказала о пенсионной реформе и перспективах запуска общеобязательного накопительного уровня пенсий уже в 2021 году.

Эксперты в сфере финансов часто утверждают, что солидарная пенсионная система себя исчерпала. Вы разделяете такое видение?

— Не разделяю. В Украине должен быть солидарный уровень пенсионной системы. Другой вопрос, что обеспечить достойный уровень жизни на пенсии только за счет одной солидарной системы невозможно, поскольку она зависит от демографии, а в Украине продолжительность жизни растет — рождаемость падает. В 2019 году у нас родилось рекордно низкое количество детей — 7,4 новорожденного на 1 тыс. населения. То есть детей младше года сейчас меньше, чем представителей любой другой возрастной группы до 72 лет. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни в старости, пенсионную систему нужно сбалансировать, солидарный уровень дополнить накопительным.

Что вас не устраивает в нынешней системе?

— Сейчас мы видим лоскутное одеяло. Каждая новая власть добавляла свой "лоскут", изменения не происходили системно. По отношению к большей части пенсионеров система несправедлива, а, например, судьи и прокуроры вполне ею довольны. Кроме того, между максимальной и минимальной пенсиями — десятикратный разрыв (максимальная — 17 тыс. грн, минимальная — 1712 грн). Человек, проработавший 40 лет и вышедший на пенсию до 2000 года, когда были низкие зарплаты, сегодня не подпадает под нормальные механизмы перерасчёта и индексации — это несправедливо. Мы хотим упорядочить солидарную систему, сделать её более справедливой, внедрить единые прозрачные правила индексации пенсий, уменьшить разрыв между минимальной и максимальной пенсиями, увеличить размеры пенсий. У нас соотношение работающих (за которых платится ЕСВ) и пенсионеров составляет практически 1 : 1, а для обеспечения пенсий на уровне 40% от зарплаты (минимальные стандарты в соответствии с конвенцией МОТ) нужно 2–2,5 : 1. Из-за такой демографии солидарная система дотируется за счёт бюджетных средств.

Как исправить этот дисбаланс?

— За счет детенезации и роста экономики, роста зарплат и возвращения рабочих рук в Украину.

Но сейчас происходит обратное. Из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса многие бизнесы остановлены, а граждане остались без работы. Как это влияет на наполнение ПФУ?

— Минувшие три месяца были шоковыми для всех. Из-за карантина останавливались целые отрасли, экономика не работала. В этот период были недопоступления в Пенсионный фонд. Но в июне ситуация улучшилась, если так продолжится, то мы почти выйдем на плановые показатели по году. Если в мае недопоступление составило 3,4 млрд грн, то за июнь — около 2,5 млрд грн.

Кризис не закончился. Какими будут действия в случае резкого роста дефицита Пенсионного фонда?

— Уверена, что пенсии будут выплачиваться без задержек и своевременно. Государственный бюджет в случае возникновения существенного дефицита обязательно будет дотировать Пенсионный фонд. Также в госбюджете предусмотрен фонд по борьбе с последствиями COVID-19, из которого также можно финансировать ПФУ.

Ожидать ли в Украине в ближайшее десятилетие повышения пенсионного возраста?

— В рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу. В результате к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65. Для части сограждан повышение пенсионного возраста уже состоялось. По моему мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда.

С 2004 года законодательство Украины предусматривает создание второго общеобязательного накопительного уровня пенсионной системы. Когда это случится?

— Для запуска реформы Верховная Рада должна рассмотреть проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении №2683, поданный в парламент в конце 2019-го. Этот законопроект внедряет накопительную систему с 2021 года, но первые два года предлагается выделить на строительство институтов — новой госструктуры "Пенсионного казначейства", центрального администратора пенсионной системы второго уровня. Но я считаю, что новые институты создавать не нужно. У нас еже есть Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, компании по управлению активами (КУА), администраторы пенсионных фондов, банки. Реформу можно начать, опираясь на них.

БЫЛА БЫ ВОЛЯ. Министр Марина Лазебная выступает за полноценную реформу, а не "лоскутное одеяло"

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Строительство в течение двух лет новой госструктуры за счет бюджетных средств будет безответственным шагом. Такое решение ведет к государственной монополизации этого сектора, тогда как свободная конкуренция обеспечивает лучшее качество и эффективность. Если позиция министерства найдет поддержку, в 2021 году выделим полгода на подготовку, а с 1 июля 2021-го запустим второй уровень накопительной системы.

Когда примут этот закон?

— После парламентских летних каникул.

За счет чего планируете наполнять общеобязательный накопительный фонд?

— Обсуждается вариант, когда за счёт налога на доходы физлиц (НДФЛ) в накопительную систему будут отчисляться 2% самим работником, и ещё 2% за счёт ЕСВ будет отчислять работодатель. Министерство финансов должно дать ответ на вопрос, есть ли компенсаторы, которые покроют недопоступления в солидарную пенсионную систему при такой схеме. Если ответ Минфина будет утвердительным, такой вариант получит право на существование. Но я также хочу напомнить, что в 2016 году ставку ЕСВ снизили почти в 2 раза, до 22%. Мало того, что тогда в солидарной системе образовалась большая дыра без каких-либо компенсаторов для людей, так ещё и ожидаемая детенезация зарплат, которую обещали работодатели, не состоялась. Поэтому вопрос об источнике взносов во второй уровень всё ещё обсуждается.

Куда будут инвестировать средства, накопленные в фондах?

— Основную часть средств нужно вкладывать в украинские предприятия, потому что это длинный инвестиционный ресурс, необходимый для роста нашей экономики. Накопительные пенсионные фонды во всем мире — это инвестор с прогнозируемым, понятным поведением на десятилетия. Инвестиции за рубеж также будут возможны, равно как и в валютные депозиты в Украине, ОВГЗ и другие инструменты.

Предполагается ли, что средства общеобязательной накопительной системы будут реинвестироваться в госбюджет за счёт выкупа пенсионными фондами ОВГЗ?

— ОВГЗ — одно из направлений инвестирования средств будущих украинских пенсионеров. Но нам бы очень хотелось, чтобы появлялись и новые финансовые инструменты, новые муниципальные ценные бумаги.

Критики пенсионной реформы высказывают опасения, что в украинских реалиях средства общеобязательной накопительной системы достанутся мошенникам. Как оцениваете такой риск?

— В законодательстве должно быть четко указано, куда вкладываются средства, каковы регуляторные механизмы для их защиты, обесценивания и потерь. В действующем законодательстве уже есть предохранители, надо контролировать их соблюдение. Речь, к примеру, идёт о ежедневном обнародовании показателей накопительных пенсионных фондов. Каждый участник системы может ежедневно следить за своим счётом, и, если ему что-то не нравится, он воспользуется правом перейти в другой фонд.

"Нынешняя пенсионная система похожа на лоскутное одеяло. Каждая новая власть добавляла свой «лоскут», изменения не происходили системно. По отношению к большей части пенсионеров система несправедлива"

Также предполагается повысить требования к участникам системы. Важно, что уже сейчас накопительные пенсионные фонды проходят ежегодный обязательный аудит и обнародуют его результаты, ведут учёт по международным стандартам финансовой отчётности. Мы и Пенсионный фонд хотим перевести на такие стандарты.

Какие перспективы перед украинцами открывает второй уровень пенсионной системы, если он заработает в 2021 году?

— Одновременная работа солидарной и накопительной пенсионных систем выступит гарантом того, что люди будут получать пенсии на уровне не ниже 40% своей заработной платы [официальной]. Согласно исследованию Всемирного банка, без внедрения накопительных компонентов солидарная пенсионная система обеспечит только 18% зарплаты. То есть средняя пенсия может вырасти более чем в два раза.

Очевидно, что мы говорим об отдаленной перспективе. Какое поколение украинцев в случае успеха реформы ощутит перемены?

— Мы посчитали, что больше всего получат те, кто с первого дня своей карьеры начнет накопления. Если человек работает и отчисляет в возрасте с 20 до 60 лет по 5% зарплаты, а потом в течение 15 лет будет получать пенсию, то коэффициент замещения зарплаты пенсией из накопительной системы составит 26%. Допустим, что ещё 28–30% зарплаты составит солидарная пенсия. Так можно будет рассчитывать на суммарные выплаты в объёме более половины бывшей зарплаты. Чтобы достичь таких же показателей за 30 лет, нужно откладывать 8% заработка, за 20 лет (с 40 до 60 лет) — 14%. Но для этого нынешним сорокалетним придётся наряду с отчислениями в общеобязательную накопительную систему задействовать ещё и добровольные вложения в НПФ [негосударственные пенсионные фонды].

На что рассчитывать людям предпенсионного возраста?

— Солидарная система продолжит работать для всех. Кроме того, для людей старше 50 лет мы предлагаем дать возможность добровольного участия в системе второго уровня. Но наша задача — дать перспективу молодым людям, чтобы они понимали, какое у них возможно пенсионное будущее в нашей стране, чтобы они видели перспективу оставаться и работать дома.