Все уже устали от карантина, – Зеленский

Об этом сообщает Офис президента.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более", – сказал президент.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о карантине в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область. По состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977).