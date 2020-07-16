В ВОЗ назвали две основные причины роста коронавируса в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается по двум причинам.

Об этом сказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет РБК-Украина.

Первой причиной он назвал увеличение масштабов тестирования на коронавирус.

По его словам, если три месяца назад это была тысяча тестов, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов.

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными", – отметил Хабихт.

Из-за этого люди не придерживаются социальной дистанции, а это составляет определенные риски.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", – сказал он.

"Если мы посмотрим на людей, которые переболели COVID-19, или у которых родственники переболели или знакомые, то они более насторожены в отношении таких мер безопасности. Но поведение молодых людей часто достаточно рисковано", – добавил он.

Кроме того, Хабихт считает, что Украина готова ослабить некоторые карантинные меры, но необходимо тщательно следить, как это происходит на областном, районном и местном уровнях.

В Украине по состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977). За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.