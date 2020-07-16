Кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа" названа Верещук

Фракция "Слуга народа" на своем заседании вечером 16 июля провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского головы.

В них приняли участие депутаты: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура. Они кратко рассказали, как собираются руководить столицей.

Вместе с нардепами кандидатов слушал и президент Владимир Зеленский.

После выступлений претендентов состоялось тайное голосование бюллетенями. Его результаты, по данным телеграм-канала "Политика страны", таковы:

Верещук – 87 Дубинский – 41 Тищенко – 30 Гурин – 15 Качура – 3.

Ранее сообщалось, что кроме результатов голосования будет будет учитываться позиция Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.

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В конечном итоге президент назвал Ирину Верещук победителем праймериз.

Верещук в Верховной Раде 9-го созыва занимает должность председателя подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

У нее есть опыт работы мэром – в 2010-м она работала на этой должности в Раве-Русской во Львовской области.

Верещук закончила Военный институт университета "Львовская Политехника" по специальности "Международная информация", Львовский национальный университет имени Франко по специальности "Правоведение" и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Также закончила магистратуру в Варшавском университете. Кандидат наук по государственному управлению.

Она – профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права и доцент кафедры политологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

Напомним, накануне праймерз в соцсетях всплыл и начал активно обсуждаться ролик с Николаем Тищенко. Ролик был снят еще в прошлом году, 23 мая 2019 года. Это один из эпизодов YouTube-шоу "Караоке на колесах". Ресторатор и нардеп Николай Тищенко встретился с ведущим Славой Деминым в красном такси, дал короткое интервью и спел под несколько хитов.