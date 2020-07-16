Витренко сообщил о завершении своей работы в "Нафтогазе"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил работу в компании. "Сегодня мой последний день работы", – написал он в Facebook.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – добавил он.

Витренко пришел в "Нафтогаз" в 2014 году.

13 мая он сообщил, что его официально проинформировали о том, что его должность сокращают. Это означает, что через два месяца его уволят из компании.

В СМИ и соцсетях давно сообщалось о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что кофикт начался еще в прошлом году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы господина Юрия".

В августе прошлого года Витренко сказал, что причиной конфликта стал процесс управленческой трансформации компании.

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями". Компания напомнила, что наблюдательный совет назначил Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором "Нафтогаза", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации.