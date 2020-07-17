Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, трое бойцов ранены

За минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, трое бойцов ВСУ получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Боевики открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенных к использованию артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели обстрелы по защитникам Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь вблизи Новозвановки, Причепиловки и Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня в районе Водяного.

Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

15 июля боевики в зоне ООС 18 раз нарушили режим тишины, 7 украинских военнослужащих получили ранения.

13 июля на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим тишины, из-за чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. В частности, во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.