Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, семь бойцов ранены

За минувшие сутки украинские защитники ранили не менее трех российских наемников.

За минувшие сутки боевики в зоне ООС 18 раз нарушили режим тишины, 7 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В районе Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам также подверглись следующие населенные пункты: Марьинка, Гнутово, Талаковка, Лебединское, Березово, Шумы, Крымское.

Возле Новомихайловки оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс Фагот.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили не менее трех российских наемников.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

13 июля на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим тишины, из-за чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. В частности, во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления.