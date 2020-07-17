Статистика коронавируса в Украине на 17 июля: третий день более 800 новых случаев

В Украине по состоянию на 17 июля, заразились коронавирусом 809 человек (сутками ранее – 848). За сутки умерли 11 пациентов (днем ранее – 18), выздоровели – 838 (800). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 57 264 человека. Умерли 1456 больных COVID-19. Выздоровели 29 769 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 132, Ровенской области – 88, Киев – 76.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. yаселения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

Сейчас госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 15095 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 454 пациента.

Заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образцы и ИФА 420369 образцов.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2 253 заболевших (32 за сутки);

– Волынская область – 3 188 (41);

– Днепропетровская область – 1 174 (11);

– Донецкая область – 781 (5);

– Житомирская область – 1 580 (11);

– Закарпатская область – 4 229 (63);

– Запорожская область – 658 (16);

– Ивано-Франковская область – 3 309 (67);

– Кировоградская область – 677 (2);

– Киев – 6 689 (76);

– Киевская область – 3 184 (40);

– Львовская область – 7 754 (132);

– Луганская область – 100 (2);

– Николаевская область – 504 (6);

– Одесская область – 2 435 (60);

– Полтавская область – 347 (4);

– Ровненская область – 4 940 (88);

– Сумская область – 352 (4);

– Тернопольская область – 2 358 (21);

– Харьковская область – 2 909 (64);

– Херсонская область – 207 (1);

– Хмельницкая область – 942 (12);

– Черновицкая область – 5 262 (30);

– Черкасская область – 800 (17);

– Черниговская область – 632 (4).