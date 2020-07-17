Названы области "рекордсмены" по заболеваемости коронавирусом

Больше всего зафиксированных случаев заражения по Украине наблюдается в западных областях и в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов этом во время брифинга в пресс-центре МОЗ.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области – 132, Ровенской области – 88, Ивано-Франковской области – 67 и городе Киев – 76", – отметил Степанов.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 17-ое составляет 26 079. Из них госпитализированы – 3867 человек, а 92 – подключены к аппарату ИВЛ.

Совокупно по подтвержденным за все время пандемии случаям коронавируса лидирует Львовская – 7754, Черновицкая – 5262 и Ровенская – 4940 области, а также Киев с 6689 случаями.

На фоне обостряющейся эпидемической ситуации в Киевской области с сегодняшнего дня ужесточили карантин.