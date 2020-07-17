В Киевской области ужесточают карантин

Заведениям общепита и развлекательным учреждениям запрещено работать с 23:00 до 07:00.

С пятницы, 17 июля, в Киевской области будет усилен карантин из-за распространения коронавируса. Данное решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", – говорится в сообщении на сайте администрации.

Кроме того, в области обещают усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общепита и ночных развлекательных заведений.

В Украине по состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977). Недавно в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сказал, что, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается по двум причинам.