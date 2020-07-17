К сентябрю Минздрав планирует вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус

Украинские лаборатории делают около 14 тысяч тестов на коронавирус в день, к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

По его словам, Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня в стране работает 86 лабораторий, которые делают такие тесты.

При этом, по его словам, на конец марта, когда карантин в стране длился уже несколько недель, делалось всего около 200-250 тестов в день.

"Сегодня мы делаем почти по 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас – 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю в KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", – рассказал Степанов.

Напомним, согласно сводке за 17 июля, в Украине было исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образца и ИФА 420369 образцов.