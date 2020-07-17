Верховная Рада сократила количество районов в Украине
Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.
За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района, а выборы депутатов районных советов в ликвидированных районах не проводятся.
Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
Напомоним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины.