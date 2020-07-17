Взрыв в Киеве у метро "Шулявская": один пострадавший

В 20:08 в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская", взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Одному прохожему, получивший травму ног, оказали медицинскую помощь. Разбиты окна станции, но она открыта для пассажиров.

В полиции Киева заявили, что на месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 4 июля в центре Киева на улице Бассейной произошла драка со стрельбой. Полицейские задержали 10 человек, дело открыли по статье о хулиганстве. Кабмин принял решение о депортации восьмерых иностранцев, которые принимали участие в драке.