В одном из дворов Харькова нашли завернутый в ковер труп мужчины

В Харькове по проспекту Маршала Рыбалко во дворе многоквартирного дома обнаружили завернутого в ковер мертвого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около 7 утра от местной жительницы в полицию поступила информация о том, что у гаража лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет тело мужчины.

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По предварительным данным, тело мужчины пролежало на улице около трех дней

На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа Немышлянского отделения полиции и криминалисты.

Как отметила начальник следственного отдела полиции Ирина Маник, мужчине на вид около 25-35 лет. Сейчас копы устанавливают личность молодого мужчины и обстоятельства смерти.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 ("‎умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.