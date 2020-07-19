Статистика коронавируса в Украине на 19 июля: суточный показатель снизился, но остается на высоком уровне
По состоянию на 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 1485 человек, за сутки – 8. Выздоровели – 30 879 (за сутки – 354).
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской области (109), Киеве (87) и Ивано-Франковской (79).
Статистика по регионам:
- Винницкая область – 2 299 заболевших (28 за сутки);
- Волынская область – 3 251 (32);
- Днепропетровская область – 1 207 (24);
- Донецкая область – 792 (1);
- Житомирская область – 1 593 (9);
- Закарпатская область – 4 354 (36);
- Запорожская область – 669 (4);
- Ивано-Франковская область – 3 464 (79);
- Кировоградская область – 681 (4);
- Киев – 6 884 (87);
- Киевская область – 3 271 (42);
- Львовская область – 8 000 (109);
- Луганская область – 106 (1);
- Николаевская область – 513 (3);
- Одесская область – 2 532 (40);
- Полтавская область – 351 (3);
- Ровненская область – 5 082 (67);
- Сумская область – 370 (15);
- Тернопольская область – 2 430 (36);
- Харьковская область – 3 014 (43);
- Херсонская область – 213 (4);
- Хмельницкая область – 980 (17);
- Черновицкая область – 5 311 (22);
- Черкасская область – 833 (15);
- Черниговская область – 642 (10).