Нападение на чернокожих студентов в Киеве: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное дело по факту драки со стрельбой в Киеве.

"Двух участников, которые спровоцировали конфликт с гражданами другого государства, задержали. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступлений, за которые предусмотрено до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Национальной полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что трое студентов – граждане другого государства – ожидали такси, когда к ним начали приставать пьяные мужчины. Возникла драка, в ходе которой был поврежден и автомобиль такси.

Очевидцы сообщили, что нападавших "не устроил" цвет кожи студентов.

Правоохранители задержали двух правонарушителей. Это уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса.

Напомним, полиция ищет свидетелей перестрелки в харьковском ночном клубе Panorama, которая случилась вечером в воскресение, 19 июля. Возбуждено уголовное дело.