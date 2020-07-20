"Заминировал" школу и хотел взорвать многоэтажку. В Киеве задержали хулигана-минера
В Киеве задержанного мужчину проверят на вменяемость после того, как он отправил полиции сообщение о якобы "минировании" школы в Святошинском районе, и тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки с газом и закрыв окна.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Прибыв на место по факту сообщения о минировании, правоохранители никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. Вскоре удалось установить и личность «минера».
Спецслужбы из-за ЧП эвакуировали жильцов дома, а мужчину задержали. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.
Напомним, недавно в Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из магазинов города и устроил стрельбу.