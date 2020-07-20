Wizz Air масштабно расширит сеть маршрутов из Украины в Италию

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.

Об этом сообщает Avianews.

Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы – по четыре, из Харькова – два маршрута, из Запорожья – один.

С августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова – в Милан и Рим. В октябре будут запущены маршруты из Запорожья и Харькова в Милан.

В 2021 году Wizz Air запустит рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Милан и Рим, из Харькова – в Венецию, из Львова – в Верону и Катанию, из Одессы – Болонью, Венецию, Милан и Рим.