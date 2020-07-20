Wizz Air масштабно расширит сеть маршрутов из Украины в Италию
Венгерская авиакомпания Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.
Об этом сообщает Avianews.
Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы – по четыре, из Харькова – два маршрута, из Запорожья – один.
С августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова – в Милан и Рим. В октябре будут запущены маршруты из Запорожья и Харькова в Милан.
В 2021 году Wizz Air запустит рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Милан и Рим, из Харькова – в Венецию, из Львова – в Верону и Катанию, из Одессы – Болонью, Венецию, Милан и Рим.
Напомним, МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения. Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.