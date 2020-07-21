За минувшие сутки на Донбассе один погибший и один раненый

Украинские позиции обстреливали из артиллерийских систем, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Боевики получили адекватный ответ, сообщил штаб ООС.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух боевиков.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 обстрелов не было.

Напомним, 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Погибшим медиком оказался гражданин Эстонии. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его убийство имеет признаки военного преступления.